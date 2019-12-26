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26.12.19 11:32

Госпогранслужба перекрыла канал незаконной переправки в Украину граждан Турции

Сотрудники Госпогранслужбы в Одесской области разоблачили канал организации незаконной переправки граждан Турции на территорию Украины через Молдову.

госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Так, на днях пограничники в Раздельнянского района Одесской области задержали трех граждан Турции и гражданин Республики Молдова, который организовывал их незаконную переправку из Молдовы на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска", - сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители установили, что конечной целью граждан Турции было попасть, тоже незаконным путем, в страны Западной Европы.

Граждане Турции привлечены к ответственности, кроме того, на основании собранных материалов гражданину Молдовы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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