Размер призовых за медали Олимпийских игр-2020 будет таким же, как и за медали игр в Рио, - Министерство культуры, молодежи и спорта

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил XSPORT, что призовые за медали на Олимпиаде-2020 будут такими же, как и на предыдущих Играх, передает Цензор.НЕТ.

"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - заявил Шумилин.

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Отметим, что на предыдущих трех Олимпиадах: Пхенчхане, Рио-де-Жанейро и Сочи сумма призовых за медали была одинакова:

Золото – 125 тысяч долларов (в переводе на гривны по курсу НБУ);

Серебро – 80 тысяч долларов;

Бронза – 55 тысяч долларов.

Отметим, что в начале 2015 года была принята Стратегия 2020, где был заложен план завоевать 35 медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио. При этом, из Бразилии в 2016 году Украина привезла 11 наград.