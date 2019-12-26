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26.12.19 11:37

Более 1700 детей-сирот будут обеспечены жильем в 2019 году, - Соколовская

В 2019 году государство обеспечит жильем более 1700 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила во время региональной поездки в Житомирскую область.

"В этом году нам удалось дополнительно выделить почти 126 млн грн на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это позволит компенсировать стоимость почти 350 домов. Учитывая эти дополнительные средства, всего в 2019 году государство обеспечит жильем более 1700 человек", - сказала министр.

В рамках визита Министр социальной политики посетила квартиру, купленную в этом году для ребенка-сироты, которая с 2007 года стояла на учете нуждающихся жилья. Всего в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Сумма компенсации за одно помещение в среднем составляет около 300 тыс. грн.

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