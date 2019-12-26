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26.12.19 11:46

Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР. ФОТО

Волонтер, общественный деятель Елена Самбул (Беленькая), известная как Маруся Звиробий, пришла в Государственное бюро расследований на допрос по делу об "угрозах Зеленскому".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

В комментарии журналистам Звиробий заявила, что следователи ГБР могут задержать ее, сообщить о подозрении и отправить в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

На допрос Звиробий пришла в футболке "Я не верю" с портретами подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она сказала, что не знает, сможет ли свободно выйти из здания ГБР.

Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР 01

Марусю Зверобий сопровождал адвокат. Поддержать ее пришли несколько десятков человек - в частности, депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

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Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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