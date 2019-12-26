Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

В комментарии журналистам Звиробий заявила, что следователи ГБР могут задержать ее, сообщить о подозрении и отправить в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

На допрос Звиробий пришла в футболке "Я не верю" с портретами подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она сказала, что не знает, сможет ли свободно выйти из здания ГБР.

Марусю Зверобий сопровождал адвокат. Поддержать ее пришли несколько десятков человек - в частности, депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

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Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.