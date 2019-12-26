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26.12.19 11:50

Во время зимних каникул в Днепре введут комендантский час для детей до 16 лет

Во время зимних каникул в Днепре будет действовать комендантский час для детей до 16 лет.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Відкритий со ссылкой на группу "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook.

Несовершеннолетние должны быть на улице или в заведении в сопровождении родителя или другого опекуна.

Также полиция просит обратить внимание персонал кафе и ресторанов на детей, которые находятся без присмотра взрослых и требовать у них документы.

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Нарушителям комендантского часа придется заплатить от 340 до 850 гривен, при повторном нарушении от 850 до 1700 гривен.

Решение принято с целью уменьшить количество преступлений совершаемых как ими, так и против них.

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