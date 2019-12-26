Сегодня в Апелляционном суде могут освободить из-под стражи беркутовцев из "черной роты" для обмена, - журналистка Худецкая

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Апелляционном суде могут освободить из-под стражи беркутовцев из "черной роты" для обмена. По инсайдерской информации, беркутовцы, которые обвиняются в расстреле на ул. Институтской, есть в списках на обмен. Попытка изменения меры пресечения для них 19.12 провалилась в Святошинском суде", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ

"Из источников Инсайдеру стало известно, что сегодня планируется экстренное рассмотрение в Апелляционном суде, где это решение может быть пересмотрено. В Святошинском суде подтвердили - передают материалы сегодня в Апелляционный суд не позднее 13:00", - добавила журналистка.

"Дело беркутовцев сейчас рассматривает суд и легального юридически способа выезда за границу у них нет, кроме как полного снятия всех мер пресечения с каждого обвиняемого. В противном случае те, кто будет способствовать их перемещению за границу по сути будут пособниками побега подсудимых", - отметила Худецкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей 4 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане. Следующее заседание назначено на 14 января

Ранее в СМИ сообщалось, что проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену.