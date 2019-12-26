Враг с начала суток трижды обстреливал из гранатометов позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 04.35 утра, в течение получаса, враг обстреливал позиции наших защитников Невельского. Огонь оккупанты вели по направлению от Старомихайловки.

После 07.15 от шахты Гагарина оккупированной Горловки противник обстреливал из ручных противотанковых гранатометов позиции украинских воинов н.п. Южное.

С 10.30 в течение получаса враг вел обстрел с СПГ по защитникам Красногоровки.

Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия огневыми средствами.

По имеющейся информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск потерь среди наших героев нет.

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