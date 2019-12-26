"Голос": Вакарчук не агитировал за кандидатов на выборах, а поехал на корпоратив в Минск, потому что концерт запланировали заранее

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Почему Святослав Вакарчук не принимал участие в агитации в ОТГ, а поехал в Минск? Мы в процессе децентрализации. Если выборы в ОТГ будут выигрывать путем приглашения звезд из Киева или области, то и ответственность за результат будет на Киеве или области. Поэтому я еще раз благодарю нашу тернопольскую и кировоградскую команду за ответственность. Результат который они показали полностью их, помощь из Киева предоставлялась по их обращению и в том объеме, который гарантировал невмешательство, а только помощь", - написал он.

По словам Юрчишина, "концерт в Минске был запланирован гораздо раньше, как и сентябрьский".

"Так, в сентябре тоже был концерт, и тоже в Минске. Почему его не заметили и хайп поднялся только сейчас? Объяснений может быть много: борьба и не голосование"Голоса" за цементирование неприкосновенности, регистрация Славой законопроекта о запрете сепаратистских переговоров с Москвой, критика городских договоренностей", - добавил он.

Нардеп также подчеркнул, что партия является честной с избирателями, поскольку Вакарчук во время предвыборной кампании подчеркивал, что "закон позволяет ему заниматься творчеством и он в дальнейшем ею будет заниматься"

"И занимается. Контакты с Россией прекратились еще задолго до оккупации Крыма. Конечно, легче нападать на выступление на корпоративные в Минске, чем объяснить наличие бизнеса других политических лидеров в стране-агрессоре", - отметил Юрчишин.

Как сообщалось 23 декабря, лидер партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе в IT-компании.

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