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26.12.19 13:01

Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн

Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.

Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Сам глава фракции назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.

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