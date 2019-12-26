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26.12.19 13:57

С нового года ГПУ прекращает существование как институт и начинает работу Офис генпрокурора, - Рябошапка

Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу в 2019 году, а со 2 января 2020 года начинает функционировать Офис генерального прокурора.

С нового года ГПУ прекращает существование как институт и начинает работу Офис генпрокурора, - Рябошапка

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мы (Офис генерального прокурора. - Ред.) начинаем свою работу со второго января, с этого момента уже не будет существовать Генеральная прокуратура как институт", - сказал Рябошапка.

По его словам, из 2,5 тыс. сотрудников Генпрокуратуры после прохождения аттестации и обновления структуры остаётся 1,5 тыс. - "тысяча сотрудников прокуратуры и прокуроров - это те должности, которые были сокращены".

С 20 января, как рассказал генпрокурор, будет проходить дополнительный набор на вакантные должности, которых более 200.

По его словам, процедура добора кадров будет такой же, как и при переаттестации.

"До сентября 2020 года будет завершена переаттестация всех прокуратур в Украине", - сказал Рябошапка, добавив, что таким образом будет полностью завершено обновление кадрового состава органов прокуратуры.

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