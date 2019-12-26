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26.12.19 14:14

"Ничего незаконного не произойдет", - Рябошапка о возможном изменении меры пресечения экс-беркутовцам

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное изменение меры пресечения фигурантам дел Майдана, бывшим бойцам батальона спецназначения "Беркут", которые предположительно были в списках на обмен удерживаемыми людьми между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР".

"Ничего незаконного не произойдет", - Рябошапка о возможном изменении меры пресечения экс-беркутовцам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет", - ответил он на вопрос журналиста.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

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