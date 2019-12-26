27-28 прокуроров Генпрокуратуры, занимающихся "делами Майдана", готовы перейти в ГБР, - Рябошапка

Об этом он рассказал сегодня, 26 декабря, на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я уже говорил это, это 27-28 человек", - заявил он.

Рябошапка отметил, что в ГБР перейдут прокуроры, которые занимаются расследованиями уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане Незалежности.

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"Во-первых, эта группа (которая занималась расследованием дел Майдана. - Ред.) не развалилась. Есть управление процессуальных руководителей, которое является самостоятельным структурным подразделением и которое уже сейчас проводит неотложные следственные действия. Например, был проведен следственный эксперимент. Уже в то время, когда мы потеряли полномочия по досудебному расследованию, дела были в процессе передачи в ГБР. В ГБР создано специальное подразделение, новый закон предусматривает еще дополнительные штатные единицы для этого спецподразделения. Как только закон будет опубликован, будет назначен руководитель или и.о. руководителя ГБР, мы завершим процесс, связанный с переходом следователей или прокуроров, которые захотят перейти в ГБР", - сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас в прокуратуре "есть варианты, как решить эту проблему с тем, чтобы люди не были уволены до того момента, как они перейдут в ГБР".

"Я имею в виду следователей и прокуроров, которые работали над "делами Майдана". Мы их юридически удержим, они уволены не будут", - сказал Генпрокурор.