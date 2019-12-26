"Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Минфину".

"Я думаю, что на это потребуется больше двух лет. Первым, безусловно, будет Укргазбанк. Уже в ближайшее время Международная финансовая корпорация частично войдет в его капитал", - заявила Рожкова.

По ее словам, "Укргазбанк" первым из госбанков расчистил свой баланс, он эффективный и прибыльный. Сейчас в его капитал войдет МФК, и он продолжит совершенствовать корпоративное управление, управление рисками.

"Стоит ли спешить с приватизацией госбанков? Наша задача - сделать их конкурентными и эффективными. Иначе их придется продавать с дисконтом. Кроме того, чтобы мы могли выгодно продать госбанки, должна развиваться экономика страны, чтобы была потребность в кредитах, рост ВВП. В противном случае, банковский бизнес не будет привлекательным для покупателей", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что "ПриватБанк", а также "Укргазбанк" будут полностью возвращены на частный рынок.

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