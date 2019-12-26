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26.12.19 14:34

Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что перезагрузка проекта "Новороссия" важна для президента РФ Владимира Путина.

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Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что Путин будет искать легитимизации того, что будет делать в будущем. Причем это будет касаться не только Донбасса и Крыма, но и всей Украины. Путин будет пытаться перекроить реальность вокруг России - именно таким для него, я считаю, есть смысл его миссии", - считает Климкин.

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По мнению экс-министра, данный сценарий "100% уже приготовлен".

"Это общий механизм; люди, которые над этим работают, готовят перезагрузку России в новую реальность, назовем ее так. Я считаю, что может быть - это второй сценарий - любые провокации, которые будут вызывать опять-таки всплески эмоций. Мы все знаем, что это работает лучше всего.

И третье. Я никогда не говорил, что Путин начнет с военной операции. Он не станет, поскольку для него критически нужна легитимизация того, что он будет делать в будущем", - подытожил Климкин.

Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.

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