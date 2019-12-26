"Вопиющее неуважение к суверенитету Украины": США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.