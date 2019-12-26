Загороднюк: Внедрение центральной закупочной организации позволит экономить на оптовых оборонных закупках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Такая практика не может существовать дальше", - подчеркнул он.
По словам министра, возможность конкуренции "абсолютно критична".
"Вопрос возможна ли конкуренция должен задаваться в 100% случаев", - отметил Загороднюк, говоря о реформировании системы оборонных закупок.
Еще одним новым шагом должно стать внедрение центральной закупочной организации (ЦЗО), что позволит экономить на оптовых закупках.
Также министр напомнил о том, что большое количество - как минимум 50% государственного оборонного заказа - станет открытым, благодаря внесению изменений в закон "О государственной тайне".