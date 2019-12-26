Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн, - замминистра соцполитики Коваль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в Министерстве социальной политики.

"Мы рассчитываем на сбережение, экономию бюджета Фонда социального страхования от 1 до 4 млрд грн в результате введения системы электронных больничных листов", - заявил Коваль.

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По его словам, это нововведение передано под его личный контроль, и система должна заработать уже с апреля 2020 года.

Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.