Судья Конституционного Суда Мельник ушел в отставку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"24 декабря 2019 г. на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с представлением им заявления об отставке", - говорится в сообщении.

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Напомним, Николай Мельник был назначен судьей Конституционного Суда Украины Верховной Радой Украины в марте 2014 года. Судья принял присягу 13 марта 2014 г. Он является доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Украины.