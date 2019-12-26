Звиробий после допроса написала заявление на директора ГБР Трубу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она рассказала журналистам после допроса в ГБР.

"У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда Киева, а если Центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского суда ... Это не может не привлечь наше внимание, поэтому соответствующее заявление мы сегодня оставили в канцелярии ГБР, хотелось бы объяснения по этому поводу", - подчеркнула Звиробий.

Адвокат волонтера заметил, что ими было подано заявление о совершении уголовного преступления согласно ст. 366 Уголовного Кодекса Украины - по факту возможного служебного подлога должностным лицом правоохранительного органа, а именно руководителем ГБР.

Напомним, сегодня Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР.

Позже она сообщила, что во время допроса у нее спрашивали об отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также о нардепе Софие Федыне.

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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