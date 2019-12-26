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26.12.19 15:02

Звиробий после допроса написала заявление на директора ГБР Трубу

Волонтер и участница боевых действий Маруся Звиробий (Елена Беленькая) написала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу относительно совершения им служебного подлога.

Звиробий после допроса написала заявление на директора ГБР Трубу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она рассказала журналистам после допроса в ГБР.

"У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда Киева, а если Центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского суда ... Это не может не привлечь наше внимание, поэтому соответствующее заявление мы сегодня оставили в канцелярии ГБР, хотелось бы объяснения по этому поводу", - подчеркнула Звиробий.

Адвокат волонтера заметил, что ими было подано заявление о совершении уголовного преступления согласно ст. 366 Уголовного Кодекса Украины - по факту возможного служебного подлога должностным лицом правоохранительного органа, а именно руководителем ГБР.

Напомним, сегодня Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР.

Позже она сообщила, что во время допроса у нее спрашивали об отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также о нардепе Софие Федыне.

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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