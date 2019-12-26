В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"Когда меня журналисты мучают вопросом об основных последствия этого года, я говорю, что мы в ситуации более сложной, чем год назад. И это не связано исключительно с перегрузкой власти в Украине. Это связано и с тем, что происходит в Штатах. И это реально катастрофа для нас - и на далекую перспективу тоже", - отметил Климкин.

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Он уточнил, что в Штатах уже нет человека, который полностью занимается Украиной.

"Ни одного! То есть люди, которые по своему мандату менеджируют украинско-американские отношения - но нет ни одного человека, который бы вкладывался в Украину. А еще год назад было совершенно по-другому", - сказал экс-министр.

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