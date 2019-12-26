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26.12.19 16:15

Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз

Власти Украины начали изучать возможность оставить подконтрольную НВФ "ДНР" часть Донецкой области без водоснабжения. Это может произойти, если террористы не начнут платить за воду.

Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на заявление заявления замглавы Донецкой облгосадминистрации Игоря Мороза во время заседания коллегии, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая проблема, которая существует, — это отсутствие оплаты с временно неподконтрольной территории", — сказал Мороз.

Он отметил, что неподконтрольная часть области потребляет 23 миллиона м3 воды в месяц, а подконтрольная — 10 миллионов м3. Кроме того, замглавы ДонОГА рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды на оккупированные территории.

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Мороз пояснил, что вопрос оплаты за водоснабжение был вынесен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы и "та сторона" предварительно согласилась оплатить услуги, однако окончательного механизма расчетов до сих пор нет.

При этом система водоснабжение в Донецкой области взаимосвязано по обе стороны линии соприкосновения. Замглавы ДонОГА пояснил, что правительство поручило разработать схему альтернативного водоснабжения подконтрольной властям территории с определением источников и средств.

"Это переброска воды с Запорожья на Мариуполь и с Павлограда на Покровск. Но эти проекты еще в ценах 2010 года стоили около 5 миллиардов гривен", — отметил Мороз.

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Он добавил, что если правительство придет к выводу, что от оккупантов "мы ничего не получим", то будет принято решение о прокладке новых ниток труб, "чтобы иметь возможность поставки воды на Мариуполь, Волноваху и на весь юг нашей области за счет альтернативных источников".

Водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения осуществляет коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса". Это связано с тем, что объекты водоснабжения на подконтрольной и неподконтрольной украинским властям территориях взаимосвязаны. "Вода Донбасса" подчиняется Донецкой облгосадминистрации.

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29 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о проведении международного аудита "Воды Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного креста.

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