Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на заявление заявления замглавы Донецкой облгосадминистрации Игоря Мороза во время заседания коллегии, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая проблема, которая существует, — это отсутствие оплаты с временно неподконтрольной территории", — сказал Мороз.

Он отметил, что неподконтрольная часть области потребляет 23 миллиона м3 воды в месяц, а подконтрольная — 10 миллионов м3. Кроме того, замглавы ДонОГА рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды на оккупированные территории.

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Мороз пояснил, что вопрос оплаты за водоснабжение был вынесен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы и "та сторона" предварительно согласилась оплатить услуги, однако окончательного механизма расчетов до сих пор нет.

При этом система водоснабжение в Донецкой области взаимосвязано по обе стороны линии соприкосновения. Замглавы ДонОГА пояснил, что правительство поручило разработать схему альтернативного водоснабжения подконтрольной властям территории с определением источников и средств.

"Это переброска воды с Запорожья на Мариуполь и с Павлограда на Покровск. Но эти проекты еще в ценах 2010 года стоили около 5 миллиардов гривен", — отметил Мороз.

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Он добавил, что если правительство придет к выводу, что от оккупантов "мы ничего не получим", то будет принято решение о прокладке новых ниток труб, "чтобы иметь возможность поставки воды на Мариуполь, Волноваху и на весь юг нашей области за счет альтернативных источников".

Водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения осуществляет коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса". Это связано с тем, что объекты водоснабжения на подконтрольной и неподконтрольной украинским властям территориях взаимосвязаны. "Вода Донбасса" подчиняется Донецкой облгосадминистрации.

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29 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о проведении международного аудита "Воды Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного креста.