Украина может обменять террористов, захвативших Мариупольское ГУВД в мае 2014 года, их отпустили из-под стражи

Об этом сообщает местный сайт 0629.com.ua, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемые написали заявления с просьбой включить их в список обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса и на территории России.

Как известно, 9 мая 2014 года группа вооруженных боевиков напала на городской отдел милиции Мариуполя, взяв заложников. В результате операции по освобождению погибли 13 человек, включая террористов. Часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть оцепленный район. На скамье подсудимых оказались четверо человек. Задержанным Е.Дружинину, А.Стрельниковичу, В.Скрипнику и В.Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия.

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