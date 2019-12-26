Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить в госбюджет 8,5 млрд грн

Утверждение соответствующего решения собрания акционеров НАК закреплено распоряжением Кабмина от 26 декабря 2019 года, текст которого обнародован на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

В дальнейшем эта сумма будет учтена при расчете и выплате компанией дивидендов по итогам деятельности за весь 2019 год.

Как сообщалось, в январе-ноябре 2019 года доходы госбюджета Украины были на 5,9% ниже плана, в том числе общий фонд получил на 6,1% меньше плана. Минфин связывает недовыполнение доходов с укрепившимся курсом гривни.

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Дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в следующий год, который идет за тем годом, за который получили прибыль. То есть, дивиденды за 2019 год Нафтогаз должен был заплатить в бюджет в 2020 году.