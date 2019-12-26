Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.12.19 16:28

Конституционный Суд дал негативный вывод по законопроекту Зеленского о лишении нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы, - Вениславский

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Конституционный Суд дал негативный вывод по законопроекту Зеленского о лишении нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы, - Вениславский

Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд предоставил негативный вывод", - сообщил он.

По словам Вениславского, КСУ установил, что инициатива Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. В то же время, с полным текстом решения суда Вениславский еще не ознакомился. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья Конституционного Суда Мельник ушел в отставку

Законопроект предполагал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если:

- депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу;

- суд установил, что депутат занимался "кнопкодавством";

- депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного Суда).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100