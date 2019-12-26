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26.12.19 16:46

Сотрудник СБУ на служебном автомобиле насмерть сбил двух пешеходов на Хмельнитчине, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельной ДТП с участием оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник СБУ на служебном автомобиле насмерть сбил двух пешеходов на Хмельнитчине, - ГБР 01

25 декабря около 20 часов правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля марки Daewoo Lanos, совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

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Сотрудник СБУ на служебном автомобиле насмерть сбил двух пешеходов на Хмельнитчине, - ГБР 02

Присшествие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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