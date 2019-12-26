РПЦ разорвала общение с Александрийским патриархом Феодором II из-за признания ПЦУ

25-26 декабря в Даниловом монастыре в Москве проходит Священный Синод РПЦ, который планировал среагировать на признание ПЦУ Александрийским патриархатом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cerkvarium.

"В обнародованном решении Синода можно выделить два ключевых тезиса: РПЦ разрывает Евхаристические отношения с Александрийским патриархом Феодором II и теми епископами этой церкви, которые уже признали или планируют признавать ПЦУ. представительства РПЦ в Африке переводятся под прямую юрисдикцию РПЦ", - отмечает издание.

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Сообщается также, что патриарха Федора обвиняли в том, что он единолично принял решение о признании ПЦУ, однако это, по информации издания, не соответствует действительности – решение о признании было принято почти всеми членами Синода.

"Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме поддержавших или тех, кто в будущем поддержит легализацию украинского раскола. Прекратить деятельность представительства Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском превратить в приход Русской Православной Церкви в Каире. Вывести из-под юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, предоставив им ставропигиальный статус", - говорится в решении Синода РПЦ.

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Напомним, 8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию ПЦУ. Как известно, Александрийская церковь имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место.