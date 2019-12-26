ГПУ вернула без согласования проект подозрения Федыне и Звиробий, - ГБР

Об этом в комментарии журналистам заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По поводу проекта уведомления о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщения о подозрении в настоящее время является несогласованным", - сказала Иванова.

Она отметила, что пока не может предсказать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в этом деле.

"Потому что здесь уже в дальнейшем, по мере того, как будет развиваться следствие, по мере того, сколько доказательств будет добыто, в том числе, и по народному депутату, и собственно, по гражданке, соответственно, возможно, будет подготовлен другой документ или этот скорректированный", - уточнила Иванова.

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Напомним, сегодня Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР.

Позже она сообщила, что во время допроса у нее спрашивали об отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также о нардепе Софии Федыне.

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.