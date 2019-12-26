Инна (Пума) Грищенко утверждает, что в 2016 году не была знакома с подозреваемыми в убийстве Шеремета

Об этом она сказала журналистам в зале Печерского суда, где сейчас проходит заседание о продлении Грищенко меры пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что не понимает, почему подозрение следствия вызвали именно Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь.

По словам Грищенко, она не была знакома с ними в 2016 году - с Кузьменко она познакомилась в 2018 году, а с Дугарь и Антоненко - только в конце лета 2019 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор

Она также отметила, что на фронте слышала, что в одном из добровольческих батальонов был человек с позывным "Нацик", однако лично его не знает, никогда с ним не общалась и не видела.

Грищенко также уточнила, что с гражданским мужем Кузьменко Петром Кияном она познакомилась в 2018 году, но больше с ним общался ее муж Владислав Грищенко.

По словам Грищенко, ее муж не был лично знаком с Антоненко, которого следователи считают организатором убийства Шеремета.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о "сакральной жертве"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.