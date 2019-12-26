Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент на Майдане, проверяя показания о стрельбе в сторону гостиницы "Украина"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Следственный эксперимент проведен с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители.
Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-14 годах Генеральной прокуратуры Украины.
В ГПУ напомнили, что в связи с передачей следствия в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября), определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Незалежности в Киеве проводят прокуроры Генпрокуратуры.