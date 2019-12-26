Подлога нет, все дело в юридическом адресе, - в ГБР ответили на обвинения Звиробий

Позицию ГБР журналистам озвучила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, дело в том, что местом регистрации Государственного бюро расследований указано здание на Грушевского, 12/2 в Печерском районе Киева, поэтому Печерский районный суд правомерно рассматривает ходатайство ГБР.

"Центральный аппарат ГБР, действительно, административно расположен здесь, в помещении на Симона Петлюры, 15, но юридический адрес ГБР - это Грушевского, что является Печерским районом города Киева. Это абсолютно нормальная практика. Рассматривает наши ходатайства и Печерский суд в том числе, здесь нет никакого заговора или эксклюзивного случае вообще", - отметила Иванова.

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Ранее волонтер Маруся Звиробий после допроса заявила, что она и ее адвокаты подали заявление в канцелярию Государственного бюро расследований на руководителя ГБР Романа Трубу из-за служебного подлога.

Она мотивировала это тем, что обыск у нее дома санкционировал Печерский райсуд Киева, хотя соответствующее постановление должен был выдать Шевченковский райсуд.