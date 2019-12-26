Избиение военнослужащей в Одесской области: за дело взялись ГБР и НАБУ

Об этом журналистам сообщила сама Кулиш и заместитель министра обороны Иван Руснак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Командованием воинской части вместе с военной службой правопорядка и военной прокуратурой были приняты все меры, открыто производство, и сейчас специалисты изучают ситуацию, которая имела место, и будут установлены причины действий одного лица относительно другого", - заявил Руснак.

Позже он добавил, что показания Кулиш о хищении сухих пайков и продуктов из кухни воинской части будут расследовать оперативники НАБУ.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Одесского гарнизона, дело также расследует Государственное бюро расследований.

По результатам расследования и обсуждения конфликта с оперативным командованием "Юг" возможны и определенные кадровые решения, отметил замминистра.

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Руснак встретился с пострадавшей 26 декабря. После встречи к журналистам вышла и сама Кулиш. Она отметила, что ей пообещали, что давления, угроз и постоянных допросов больше не будет, а зубы ей восстановят за бюджетные средства: как пояснила пострадавшая, другая военная выбила ей два зубных импланта во время драки.

"Избили, наверное, за то, что знаю много о коррупции. Сухпай выдают без документов, с кухни гражданские повара выносят продукты, военнослужащие работают не по своим должностям. Я, например, выполняла строительные работы, хотя служу в должности повара", - заявила Кулиш.

Она также обвинила в сокрытии преступлений двух офицеров: подполковника Дмитрия Ангелюка - в коррупции, а старшего лейтенанта Михаила Саввича - в игнорировании ее избиения.

Представитель оперативного командования "Юг" в свою очередь заявил журналистам, что в течение двух суток в воинской части проходило служебное расследование, которое не подтвердило слова Кулиш.

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"Почему она это сделала? Личное оскорбление, недовольство. Военнослужащая подала документы о переводе в другой род войск и, может, думала, что это ускорит процесс. Проводится служебное расследование, и факт драки не подтверждается, более 10 военнослужащих говорят, что этого не было. Подтверждается только факт словесной перепалки", - заявил представитель оперативного командования, который не представился. Он также добавил, что к приготовлению пищи Кулиш не имела отношения, а готовит для части обычное коммерческое предприятие.

Ранее министр обороны Андрея Загороднюк сообщил об избиении военнослужащей в Одесской области. Он отметил, что дело находится на его личном контроле.

Пострадавшая Наталья Кулиш рассказала о том, как ее избила другая военнослужащая.