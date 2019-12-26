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26.12.19 17:56

Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор. ФОТОрепортаж

Около полусотни горожан блокировали движение в центре города. На пешеходном переходе, по которому они ходили с плакатами, за последние несколько месяцев погибли 4 человека, еще несколько получили травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы требуем, чтобы здесь установили светофор. Ежедневно мы слышим тормоза колес, водители едут с бешеной скоростью. На прошлой неделе здесь произошла авария - сбили 55-летнего мужчину, который от полученных травм скончался. Водитель ехал со скоростью 130 км. Ни один "лежачий полицейский" не спасет", - говорит организатор митинга Ирина Лаврова.

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Акция должна была пройти под названием "Черный митинг", но потом организаторы решили изменить его на "Мирный митинг".

На акцию вышли работники офисов, которые расположены рядом с аварийным участком, сотрудники школы высшего спортивного мастерства, местные жители.

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Они пояснили, что заблокировали движение транспорта, чтобы привлечь внимание властей к опасному участку, на котором всего за несколько месяцев погибли по меньшей мере 4 человека.

Около получаса люди с плакатами "Кто следующий?", "Требуем установить светофор", "Уверены, что с вами такое не случится?" переходили дорогу, блокируя движение транспорта. На дороге образовалась пробка, водители реагировали по-разному: одни говорили, что понимают пешеходов и ждали, пока закончится акция, другие - сигналили и требовали разблокировать движение.

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