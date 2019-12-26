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26.12.19 18:05

В Киеве возле обменника женщина получила ранение из травмата

На проспекте Правды в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате которой получила ранение женщина.

полиция,патрульная

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

"В результате инцидента на проспекте Правды получила ранения женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь… На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила правоохранителям от врачей.

Интернет-издание "Киев оперативный" уточняет, что пострадавшей около 60 лет. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала женщине в голову. Пострадавшая жива, в настоящее время доставлена в больницу.

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