Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин

Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, общие доходы бюджета с начала года составили 792,2 млрд грн при том, что запланировано было собрать 843,66 млрд грн.

"Укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким, чем роспись, доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", — объясняют в Минфине.

В то же время там отметили, что в ноябре 2019 года ситуация несколько улучшилась. В частности, таможня перевыполнила план поступлений на 300 млн грн.

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