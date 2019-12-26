Враг с начала суток 26 декабря нарушил перемирие 7 раз. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:

рядом с Невельским - из стрелкового оружия;

вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем;

дважды неподалеку Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов;

недалеко от населенного пункта Новгородское - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Троицкое - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов противник осуществил вблизи Красногоровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

26 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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