Враг с начала суток 26 декабря нарушил перемирие 7 раз. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:
рядом с Невельским - из стрелкового оружия;
вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем;
дважды неподалеку Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов;
недалеко от населенного пункта Новгородское - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи населенного пункта Троицкое - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов противник осуществил вблизи Красногоровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
26 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".