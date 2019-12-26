Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове

Об этом прокурор Владимир Лымарь сообщил во время заседания суда в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.

В связи с этим сторона обвинения просит суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство. Отметим, что перед этим прокурор сначала заявил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а потом он попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.

В то же время сторона потерпевших выступает против обмена.

"Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - отметил адвокат потерпевших Олег Головков.

Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также выступил против обмена.

"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может обменять террористов, захвативших Мариупольское ГУВД в мае 2014 года, их отпустили из-под стражи