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26.12.19 18:45

Зеленский лишил Качку должности представителя Украины в арбитражных группах по спорам с ЕС

Президент Владимир Зеленский освободил Тараса Качку от исполнения обязанностей представителя Украины в составе арбитражных групп по спорам с Европейским союзом.

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Соответствующий указ №954/2019 от 26 декабря опубликован на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, Качка освобожден от представительства Украины в арбитражных группах в связи с назначением на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торгового представителя Украины.

В указе отмечается, что указ издан с целью соблюдения требований ст.323 Соглашения об ассоциации, согласно которой все арбитры, назначенные в арбитражной группы, должны быть независимыми, не должны получать инструкций от любой организации или правительства и не должны быть связанными с правительством любой из сторон.

Качка был назначен в состав арбитражных групп указом пятого президента Украины Петра Порошенко в сентябре 2017 года, как заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение". Замминистром экономики - торговым представителем Украины Качка был назначен на заседании Кабмина 6 сентября 2019 года.

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