Надеемся, что "Мотор Січ" не продадут китайцам и есть "неплохой шанс" найти других инвесторов, - Тейлор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", — сказал Тейлор.

Отвечая на уточнение, дипломат подтвердил, что продажа компании еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.

Издание пишет, что по его данным, заинтересованность других компаний в покупке Мотор Сичи действительно есть".

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В августе стало известно, что Снежнянский машзавод Мотор Сичи перечислил в "бюджет ДНР" минимум 12 млн грн. За это суд арестовал имущество его директора. Также стала известна схема оплаты, так называемых, налогов.

Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. От недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом, пишет НВ.

В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сич.

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