Миграционная служба 5 часов опрашивала американского добровольца Ленга, подозреваемого в убийстве двух человек в США, - адвокат

Об этом рассказал адвокат Ленга Дмитрий Моргун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Пять часов его опрашивали на предмет предоставления ему соответствующего статуса защиты в порядке закона о беженцах и лицах с дополнительной и временной защитой. Продолжается проверка, продолжаются юридические действия", - отметил юрист.

Он напомнил, что 24 декабря суд изменил американцу меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, удовлетворив просьбу защиты.

"Рано давать какую-то аналитику по решению суда, потому что мы полный текст еще не видим. Когда он будет нам передан или обнародован, посмотрим, чем руководствовался Апелляционный суд и какую он предоставил соответствующую оценку", - сказал Моргун.

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Что касается дальнейших действий защиты, то, по словам адвоката, он сейчас ждет ряд гарантий от США в случае экстрадиции.

"Ждем гарантии о неприменении смертной казни, продолжается экстрадиционная проверка, будем реагировать на соответствующие действия прокуратуры. Мы ходатайствовали о предоставлении трех гарантий Соединенными штатами согласно конвенциям, к которым присоединена Украина", - рассказал он.

Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к "Правому сектору". С добровольцами на фронте он провел больше года.

Когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с ВСУ (после изменений законодательства в апреле 2016 года первые иностранцы получают украинские военные билеты). Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.

В сентябре 2019-го в городском суде Виннице прокурор ходатайствовал об аресте Крейга Ленга для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США, но суд поместил американца под домашний арест. Выяснилось, что он объявлен в международный розыск. В украинской прокуратуре заявили: уже получили запрос от правоохранительных органов США об экстрадиции американца.

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Согласно опубликованным материалам уголовного дела, Ленга подозревают в том, что он вместе с соратником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Ленг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.

По данным ФБР, им нужны были эти три тысячи долларов для того, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали принять участие в боевых действиях на стороне сил, которые противостоят правительству страны.

По словам адвоката, американец отвергает инкриминируемые ему обвинения. Он уверен, что Украина не должна выдавать Ленга США, поскольку там ему может грозить смертная казнь.