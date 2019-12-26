"Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще", - Гончарук до 9 января поручил решить проблему нелегальных АЗС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"В Украине существует проблема нелегальных автозаправочных станций. Недавно дал поручение Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и другими органами контроля до 9 января 2020 решить эту проблему. На сегодняшний день уже закрыли 46 таких АЗС. И работа в этом направлении активно продолжается. Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он добавил, что 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.
Напомним, что тема нелегального рынка горючего - одна из актуальных проблем, над решением которой работает правительство. Ее также обсуждали представители украинских сетей АЗС на совещании с Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели.