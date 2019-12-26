"Исконные русские территории - это болота под Москвой", - Херсонский горсовет ответил Путину

Обращение поддержали 33 депутата горсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа местного самоуправления.

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил городской глава Херсона Владимир Николаенко.

В обращении отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".

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"Исконные русские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить огромную империю. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", - процитировал обращение городской глава.

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Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".