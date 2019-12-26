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26.12.19 20:09

Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне проведения ООС и переселенцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС или переселились из такой зоны.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя к уполномоченным органам, осуществляющим свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО / мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

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Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

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