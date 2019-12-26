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26.12.19 20:36

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: судья заявил, что дружит с одним из подозреваемых и взял самоотвод

Судья Игорь Опанасюк заявил, что дружит с одним из подозреваемых - полицейским Владимиром Петровцом. Ранее это не помешало Опанасюку поддержать отвод другого судьи по делу.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Когда Опанасюк взял самоотвод, прокурор Сергей Самчук отметил, что факт дружбы судьи с подозреваемым Петровцом ставит под сомнение решение Опанасюка об отводе судьи Ярославы Керекез.

Подозреваемый Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".

При этом адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка.

"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - сказал сам Петровец.

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Адвокат потерпевших Александр Щербина подчеркнул, что все это только затягивает заседание.

"Мы здесь с 11 часов. Мы здесь в том числе и для того, чтобы была избрана мера пресечения (подозреваемым. - Ред.). Опанасюк удовлетворил отвод Керекез. Это предмет рассмотрения Высшего совета правосудия таких действий судьи. Обвиняемый также не сообщил, что он находится с Опанасюком в товарищеских отношениях", - сказал он.

В четверг, 26 декабря в Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. В зал суда из СИЗО привезли подозреваемых Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери.

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Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

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