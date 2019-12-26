Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня после обеда его привезли. Пациент проходит плановое лечение. Пока все в порядке", - отметил он.

По словам врача, операция по пересадке сердца длилась около четырех часов. Сейчас пациент находится в отдельной палате в особых, стерильных условиях.

"Считается, что первый месяц - самый опасный потому что, во-первых, это новое сердце, оно должно прижиться, "вработаться", организм должен привыкнуть к нему. Но самое главное - это реакция отторжения, которая может быть в первые дни, потому что это чужеродный орган, и ему нужно в этом новом организме прижиться. Для того, чтобы не было отторжения, мы даем большие дозы специальных препаратов, которые снижают иммунитет. Такие люди становятся особенно чувствительными к различного рода инфекциям - вирусам, грибкам, бактериям. И риск заболеть у такого пациента любой инфекцией намного выше, особенно в первые месяцы", - сказал Тодуров.

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Он отметил, что самую первую операцию по пересадке сердца в Украине провели еще в 2001 году. С тех пор было сделано 9 трансплантаций сердца, однако последняя операция состоялась 15 лет назад.

Такой длинный перерыв между операциями по трансплантации Тодуров объяснил так: "Во-первых, закон, который очень далек от совершенства. В нем нет тех европейских норм, которые сегодня уже общеприняты в большинстве европейских стран, где оговаривается презумпция согласия. У нас все еще по старинке в законе оговаривается, что мы должны спрашивать разрешения у родственников после смерти пациента. А в силу особенностей нашего менталитета такое разрешение родственники дают крайне редко. Даже не в этом проблема, а проблема в наших врачах-реаниматологах, которые не хотят сотрудничать, не хотят констатировать смерть мозга. Думаю, в основном, проблема в нашем менталитете".

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Директор Института сердца отметил, что "новая команда" Министерства здравоохранения и комитет по охране здоровья Верховной Рады внесли необходимые изменения в закон о трансплантации органов, они вступят в силу с 1 января 2020 года.

"Но этот закон опять же с презумпцией несогласия, поэтому радикально он что-то не поменяет в трансплантологии, хотя уже какие-то первые шаги, чтобы сделать его более лояльным к пациентам и врачам, в этом законе уже присутствуют", - отметил Тодуров.

Директор Института сердца сказал, что в течение следующего года будет создан реестр доноров и пациентов. Его администрированием будет заниматься Минздрав.

Напомним, 25 декабря в Ковеле в районном территориальном медицинском объединении впервые после 15-летнего перерыва провели трансплантацию сердца.