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26.12.19 21:10

Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине пограничники выявили у гражданина Молдовы контрабандную красную икру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба 01

"Во время осмотра на въезд в Украину грузового автомобиля МАN погранично-таможенная смотровая группа обратила внимание на пластиковое ведро с краской, которое находилось в боксе для инструментов. Открыв его - работники пункта пропуска обнаружили залитый краской пакет с 18 килограммами красной икры", - говорится в сообщении.

Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба 02

Владельцем деликатесной контрабанды оказался водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.

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За нарушение таможенных правил он привлечен к административной ответственности, икра изъята.

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