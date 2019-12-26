Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время осмотра на въезд в Украину грузового автомобиля МАN погранично-таможенная смотровая группа обратила внимание на пластиковое ведро с краской, которое находилось в боксе для инструментов. Открыв его - работники пункта пропуска обнаружили залитый краской пакет с 18 килограммами красной икры", - говорится в сообщении.
Владельцем деликатесной контрабанды оказался водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.
За нарушение таможенных правил он привлечен к административной ответственности, икра изъята.