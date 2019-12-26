Россия может вывести войска с Донбасса за год-два, вопрос только в том, на каких условиях, - Тейлор

Об этом заявил на встрече с журналистами временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Тейлора, для Украины и России главным остается вопрос границы.

"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос", - сказал он.

По словам Тейлора, и для Украины, и для России тяжелым является вопрос контроля над границей.

"Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО. - Ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.

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По словам американского дипломата, президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться "того, чего хотят украинцы - прекращения войны".

В качестве примера Тейлор привел состоявшееся ранее разведение сил на трех участках линии соприкосновения, которое, по его мнению, в значительной мере было односторонним.

"Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма", - сказал Тейлор и добавил, что украинский президент понимает также, что есть красные линии, за которые нельзя переходить.

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"Думаю, Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти Донбасса, сохранив лицо", - сказал американский дипломат.

Тейлор отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину и вернуться к "нормальной жизни". Кроме того, он отметил, что вопрос возвращения Крыма займет больше времени, чем возвращение Донбасса.