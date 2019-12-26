Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гончарука в Фейсбук.

"Наше правительство решительно взялось за борьбу с теневыми рынками, ведь такая деятельность очень вредит экономике Украины. И в решении этого вопроса не может быть никаких компромиссов. Так, только за один день мы закрыли более 5300 нелегальных игорных заведений. Мы намерены очистить все города и села от этих заведений навсегда.

Поэтому, если вы стали свидетелями возобновления работы игровых залов - обращайтесь на правительственную горячую линию по номеру 1545 (нажмите 5 для соединения с оператором)",- написал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко

Также Гончарук призвал размещать фото и видео с доказательствами в комментариях к сообщению, пообещав, что "мы в правительстве будем реагировать оперативно".

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.