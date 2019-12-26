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26.12.19 21:56

Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович

Глава Института национальной памяти Антон Дробович верит, что украинское общество способно обсуждать сложные темы. Он надеется, что находясь на этом посту сможет увеличить количество людей, способных вести подобные диалоги.

Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире  на hromadske.

Дробович рассказал, что после вступления в должность сразу стал объектом критики в связи с рядом вопросов, в частности самого факта его назначения в Институт нацпамяти.

"Я не рассчитывал, что будет такой поток негатива, я все-таки надеялся на какую-то большую цивилизованность, можно же подождать официальной позиции человека, увидеть программу, а потом уже критиковать. Это не очень приятно", - отметил он.

В то же время Добрович подчеркнул, что одним из своих приоритетов он ставит работу над тем, чтобы в обществе появился диалог.

"Посмотрим, готово ли общество к диалогу. Общество насторожено, травмировано, очень часто с постоянной негативной оптикой и ожиданиями, я бы не спешил делать выводы", - сказал он.

Глава Института нацпамяти отметил, что верит в украинских граждан даже несмотря на то, что "существует много трепещущих оценок, которые в значительной степени является капитулянтскими".

"Нет, все нам удастся, и если там на 10% больше людей после моей каденции будут готовы обсуждать сложные темы и не спешить с выводами, это уже будет победа. Хотя я надеюсь на больший результат", - добавил Дробович.

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