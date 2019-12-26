Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту

По мнению Джемилева, мост может пригодиться при деоккупации Крыма. Об этом он сказал в комментарии изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что железнодорожное движение провели, имеет положительное значение. Тех людей, которых они привезли, надо же будет как-то вывозить. С мостом получится быстрее", - считает Джемилев.

"Дай Бог, чтобы этот мост не развалился до деоккупации Крыма", - добавил он.

Вместе с тем Джемилев констатировал: пуск поездов в оккупированный Крым - "это всего лишь один из элементов того, что они (оккупанты. - Ред.) делают". Он напомнил о милитаризации, уничтожении экологии, "массовом перемещении в Крым российских граждан". "Все это преступления России", - подчеркнул лидер крымских татар.

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По мнению Джемилева, союзники Украины на Западе могли бы отреагировать на действия России в Крыму новыми санкциями. "Мы об этом постоянно говорим", - отметил он.

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

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Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.