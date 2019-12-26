Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря во время брифинга заявил замглавы Минобороны Анатолий Петренко, передает "ГОРДОН".



"В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд ВСУ в полном объеме на 100%. Эффективность выполнения этого бюджета составляет 99,3%. 0,7% – это те контракты, по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые будут нейтрализованы", – отметил Петренко.



Он рассказал, что в войска в 2019 году поставлены 7 тыс. 434 единицы вооружения и военной техники, в частности около 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, пять боевых катеров и кораблей, около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают связь, автоматизацию процессов управления войсками и киберзащиты.



Петренко добавил, что в 2019 году Минобороны было реализовано три контракта: два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и снабжению.

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